PANAMA, 21 GIU - "Quando i Caraibi parlano con una sola voce, il mondo ascolta". Con queste parole il ministro degli esteri panamense, Javier Martínez-Acha, ha aperto la 31/a riunione del Consiglio dei ministri dell'Associazione degli Stati Caraibici. L'evento, iniziato domenica nel contesto del bicentenario del Congresso Anfizionico, mira a consolidare il Paese come centro per il dialogo multilaterale. Durante i lavori, Martínez-Acha ha sottolineato l'impegno per rendere l'organizzazione orientata a risultati concreti, ribadendo i principi di cooperazione. Il ministro ha evidenziato l'attenzione rivolta alla situazione di Haiti, definendo la solidarietà regionale un principio essenziale, e ha rimarcato l'importanza dell'identità culturale condivisa. La segretaria generale, Noemí Espinoza, ha sottolineato la necessità di coesione in un panorama globale complesso. "Non siamo mai stati così connessi dalle cento sfide che condividiamo", ha dichiarato. Espinoza ha infine esortato a trasformare la diversità in un vantaggio: "Questo è il nostro momento per proiettare una voce regionale più forte e costruire soluzioni".
Panama ospita la 31/a riunione dei ministri dei Caraibi
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