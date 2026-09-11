PANAMA, 10 SET - La Sovrintendenza delle banche di Panama ha stabilito nuove direttive che elimineranno numerose commissioni bancarie a partire dal 4 gennaio 2027. Tra le novità principali spicca il divieto per gli istituti di credito di addebitare costi sui prelievi e sui depositi in contanti effettuati fisicamente allo sportello. L'unica eccezione riguarderà i versamenti mensili superiori a 10.000 dollari, limite abbassato a 5.000 dollari per le operazioni in monete. L'accordo interviene in modo incisivo anche sulle operazioni di credito. Le banche non potranno più esigere penali per l'estinzione anticipata o per il trasferimento di un mutuo immobiliare dopo cinque anni dalla stipula. Questa esenzione sarà invece applicata fin dal primo giorno per i crediti al consumo, i prestiti agricoli e quelli agevolati. Vengono inoltre aboliti i costi per l'emissione di lettere di referenza e per la richiesta di uno storico dei pagamenti all'anno. Infine le normative offrono maggiori tutele sui pagamenti: se un cliente versa una somma superiore alla rata prevista, l'importo in eccesso dovrà essere obbligatoriamente destinato alla riduzione del capitale residuo e non a coprire interessi futuri. Viene inoltre vietato il blocco dell'accesso ai servizi bancari online per i clienti in ritardo con i pagamenti.
Panama azzera i costi su depositi e prelievi bancari
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