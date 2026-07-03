SIENA, 03 LUG - La contrada dell'Aquila ha vinto col fantino Giovanni Atzeni detto Tittia sul cavallo Diodoro il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano. L'Aquila era la contrada 'nonna' del palio, cioè quella che non vinceva da maggior tempo: l'ultima carriera l'aveva conquistata il 3 luglio 1992 con Aceto. Tittia e il cavallo Diodoro insieme avevano già vinto il 3 luglio dell'anno scorso con la contrada dell'Oca. Per Titta è il 12/o Palio vinto.
Palio di Siena, vince contrada Aquila, non accadeva dal 1992
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