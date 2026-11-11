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Palazzo crollato a Brooklyn, almeno un morto e diversi feriti

WASHINGTON, 11 NOV - Almeno una persone è morta e molte altre sono rimaste ferite nel crollo di un palazzo di tre piani a Brooklyn. Lo riferiscono i vigili del fuoco precisando che l'edificio era in costruzione e le vittime sono tutti operai edili. I vigili del fuoco sono in contatto con una persona ancora intrappolata tra le macerie.

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