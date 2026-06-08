Palazzina crollata, indetto il lutto cittadino a Porto Sant'Elpidio

PORTO SANT'ELPIDIO, 08 GIU - Il sindaco di Porto Sant'Elpidio, Massimiliano Ciarpella, ha disposto il lutto cittadino per la giornata di domani, data in cui si celebreranno i funerali di due delle tre vittime dell'esplosione avvenuta sabato scorso in via Trentino. Il lutto coinciderà con le esequie del 60enne Romano Cerquetti e della madre 90enne Ettorina Paccapelo, che si svolgeranno nel pomeriggio di domani, alla chiesa di San Pio X alle ore 16. La terza vittima è il 47enne Giuseppe Pieroni. Sono invece stazionarie le condizioni di salute dei genitori di Pieroni, entrambi ricoverati in ospedale. Per l'intera giornata di domani 9 giugno saranno esposte a mezz'asta le bandiere nella sede comunale ed in tutti gli edifici pubblici del territorio comunale. Il sindaco invita anche la cittadinanza ad osservare un minuto di silenzio e raccoglimento alle ore 16 in concomitanza con l'inizio delle esequie. Intanto la palazzina crollata, chiuse le operazioni di soccorso, è stata posta sotto sequestro e i vigili del fuoco hanno iniziato a lavorare per cercare di risalire alle cause del crollo. Non sembrano ormai più esserci dubbi sul fatto che la palazzina bifamiliare è stata distrutta da una deflagrazione causata da una fuga di gas. Resta da capire se si sia trattato di metano o gpl. Per questo motivo i vigili del fuoco dovranno cercare ogni dettaglio, tra le macerie, utile alla ricostruzione dei fatti. Ma per farlo dovranno procedere con cautela alla rimozione di quel che resta della casa in via Trentino.