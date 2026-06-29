ROMA, 29 GIU - Il Pakistan ha effettuato nella notte alcuni attacchi aerei nell'Afghanistan orientale contro i militanti, provocando 25 morti. Lo ha comunicato il ministro dell'Informazione pakistano precisando che i raid sono stati condotti in risposta ad attacchi mortali. "Tre obiettivi nelle province di Paktia, Paktika e Kunar sono stati distrutti nel corso di attacchi di precisione" ha detto Attaullah Tarar in una dichiarazione, riferendosi a tre province dell'Afghanistan orientale.
Pakistan, 'raid contro militanti Afghanistan, 25 morti'
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