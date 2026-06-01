Pakistan, Iran ci chiede continuare a mediare per de-escalation e mantenere tregua

ISLAMABAD, 01 GIU - Nel corso di una conversazione telefonica, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha chiesto al suo omologo pachistano, Mohammad Ishaq Dar, di "continuare a utilizzare i suoi buoni uffici per contribuire a facilitare la de-escalation" tra Washington e Teheran e "sostenere gli sforzi per mantenere il cessate il fuoco". Lo riferisce il ministero degli Affari esteri di Islamabad dando conto della telefonata. Dar ha inoltre espresso la "seria preoccupazione del Pakistan" e ha sottolineato "l'importanza di garantire il mantenimento della tregua al fine di evitare qualsiasi rottura degli accordi esistenti".