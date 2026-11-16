ISLAMABAD, 16 NOV - Il vice primo ministro e ministro degli Esteri del Pakistan, Ishaq Dar, ha incontrato a Islamabad il suo omologo iraniano, Abbas Araghchi, ribadendo l'impegno a rafforzare le relazioni bilaterali e a espandere la cooperazione regionale. L'incontro si è svolto a margine della 30ª riunione del Consiglio dei ministri dell'Organizzazione per la cooperazione economica (Eco), ospitata dal Pakistan. Secondo il ministero pachistano, i due ministri hanno esaminato le relazioni bilaterali e si sono confrontati su sviluppi regionali e internazionali di reciproco interesse. Entrambe le parti hanno riaffermato i legami solidi e fraterni tra Pakistan e Iran, concordando di rafforzare ulteriormente la cooperazione attraverso un costante impegno ad alto livello. Araghchi si è congratulato con il Pakistan per il successo nell'ospitare la riunione dell'Eco, lodando l'organizzazione, l'ospitalità e la natura proficua delle discussioni. I due ministri hanno inoltre discusso degli sviluppi regionali; Dar ha sottolineato che il dialogo e la diplomazia rimangono gli unici strumenti percorribili per risolvere le questioni in sospeso, prevenire un'escalation e raggiungere una pace e una stabilità durature. Le parti hanno rimarcato l'importanza di mantenere un impegno e consultazioni costanti, concordando di restare in stretto contatto su temi di reciproco interesse.
Pakistan e Iran rafforzano i legami, bilaterale Dar e Araghchi a Islamabad
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