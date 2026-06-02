PERUGIA, 02 GIU - "L'Italia la vorrei ricordare così: nel 1280 circa Cimabue, affrescando la volta superiore della Basilica di San Francesco, scrisse Ytalia. Mi piace ricordare che questo nostro Paese è da sempre nel cuore di San Francesco. Tanti auguri Italia, tanti auguri alla Repubblica": nel giorno dell'80/o anniversario della Repubblica, lo scrive da Assisi, nei suoi profili social, padre Enzo Fortunato, postando la foto dell'affresco in questione. Il francescano, direttore della rivista "Piazza San Pietro", già portavoce della Basilica di San Francesco e molto popolare sui social, dove conta migliaia di follower, posta anche una foto dell'affresco in questione, che si trova sulle volte sopra l'altare della Basilica Superiore di Assisi dedicate ai quattro evangelisti. La parola Ytalia compare nell'affresco dedicato all'evangelista Marco con la raffigurazione di Roma.
Padre Fortunato, la parola Ytalia in affresco di Cimabue nella Basilica di Assisi
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