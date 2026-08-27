BOGOTÁ, 27 AGO - Le Forze Armate della Colombia hanno condotto un'offensiva nella regione amazzonica del Guaviare contro un gruppo armato composto da dissidenti delle ex Farc e uccidendo almeno otto combattenti. Lo ha annunciato sui social lo stesso presidente Abelardo de la Espriella che ha parlato di un "colpo contundente contro le strutture criminali della fazione del narcoterrorista Alexander Díaz Mendoza", meglio conosciuto come 'Calarcá'. "In un bombardamento di precisione e nella successiva operazione dei nostri gruppi commando, il bilancio preliminare riporta finora 8 terroristi uccisi, 11 fucili e 5 mitragliatrici sequestrati, oltre a una grande quantità di materiale bellico. L'operazione continua e le nostre truppe stanno avanzando per consolidare il controllo dell'area", ha aggiunto il presidente. Secondo voci non confermate ma rilanciate da diversi portali informativi, nell'operazione potrebbe essere deceduto anche lo stesso Calarcá.
Otto morti in un'offensiva dell'esercito in Colombia contro i dissidenti delle Farc
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