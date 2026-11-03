ROMA, 03 NOV - Salvini? "Ha ragione...il rispetto dei patti è sacro e in questo caso i patti sono sanciti nella legge di bilancio". Così il presidente della commissione Finanze e responsabile economico di FdI Marco Osnato interpellato telefonicamente sulle parole di Matteo Salvini, che ha invitato gli alleati a rispettare anche le priorità della Lega sulla manovra.
Osnato (FdI), Salvini? I patti da rispettare sono quelli scritti in manovra
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