Orsini, 'bene per l'Italia l'operazione Intesa-Unipol su Mps'

MODENA, 08 GIU - 'La vedo positivamente perché conferma che l'evoluzione in atto del risiko bancario guarda ad operazioni che rafforzano la solidità delle banche e ne accrescono la capacità di finanziare imprese, innovazione e sviluppo, nonché preservare il risparmio degli italiani'. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini risponde così all'ANSA a margine di un evento a Modena sull'operazione lanciata da Intesa Sanpaolo e Unipol per l'acquisizione del 100% di Mps. 'L'Italia - aggiunge Orsini - ha bisogno di intermediari solidi, radicati nel Paese e con una base di azionisti fortemente nazionale, capaci di competere a livello Europeo ed accompagnare a livello internazionale le nostre aziende. Se ben realizzate, queste aggregazioni possono creare valore per tutti nel nostro Paese a condizione che venga preservata e ulteriormente potenziata la capacità del sistema bancario di accompagnare gli investimenti delle imprese e sostenere la crescita dell'economia reale'.