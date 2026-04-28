Orlandi-Gregori, 'mai esistita la tratta delle bianche'

ROMA, 28 APR - La cosiddetta "tratta delle bianche", il fenomeno delle presunte 177 giovani ragazze scomparse a Roma nei primi anni '80, pista cui varie ipotesi negli anni hanno voluto ricondurre anche i casi di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi, non è in realtà mai esistita poiché tutte le ragazze sono state "identificate" e nessuna di queste è stata rapita o uccisa ma si è trattato, in sostanza, per loro di "allontanamenti volontari". E' quanto ha stabilito la prima relazione della Commissione bicamerale sui casi di Gregori e di Orlandi votata oggi all'unanimità. I risultati della relazione sono stati illustrati in un punto stampa a San Macuto dal presidente della Commissione, il senatore Andrea De Priamo e dal vice presidente, il deputato Roberto Morassut. "La Commissione parlamentare di inchiesta - si legge nella relazione - ha proceduto alla verifica dell'ipotesi dell'esistenza di un fenomeno più ampio di scomparse di ragazze a Roma nel periodo 1982-1983. Tale attività istruttoria si è sviluppata attraverso l'analisi degli atti processuali e amministrativi disponibili , lo svolgimento di audizioni di magistrati, avvocati, giornalisti ed esperti, nonché mediante specifici accertamenti istruttori demandati agli organi di polizia con l'obiettivo di verificare la fondatezza di letture unitarie o seriali delle scomparse verificatesi in quel periodo". "La pista delle ragazze scomparse - si legge quindi nelle conclusioni - deve ritenersi definitivamente ridimensionata come chiave interpretativa dei casi Orlandi e Gregori non emergendo elementi oggettivi idonei a sostenere l'esistenza di una regia comune o di un contesto criminoso unitario".