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Opposizioni a La Russa, Foti in Aula sul Pnrr, essenziale raccordo con la manovra

ROMA, 16 OTT - I capigruppo di opposizione hanno scritto una lettera al presidente del Senato Ignazio La Russa per chiedere la convocazione di una conferenza dei capigruppo per definire, in vista delle decisioni sulla prossima legge di Bilancio, un percorso che porti all'esame in commissione e in Aula - dove chiedono comunicazioni del ministro Tommaso Foti - con voto di risoluzioni, dell'ultima Relazione sullo stato di attuazione del Pnrr. Il "raccordo con la manovra è essenziale", scrivono Francesco Boccia, Luca Pirondini, Raffaella Paita e Giuseppe De Cristofaro, e bisogna tra l'altro, "acquisire un quadro aggiornato" delle "economie" del Pnrr.

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