Operaio muore in provincia Lucca, sarebbe rimasto schiacciato da pressa

ALTOPASCIO (LUCCA), 26 MAG - Incidente mortale sul lavoro stamani in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio (Lucca): da una prima ricostruzione un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie poi proseguite dai sanitari ma ogni tentativo è stato vano. L'incidente si è verificato intorno alle 11.40. Sul posto intervenuti Misericordia di Altopascio, carabinieri, vigili del fuoco e tecnici della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.