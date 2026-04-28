Operaio ferito gravemente in cantiere nel Salernitano

- ROFRANO, 28 APR - Operaio sessantenne gravemente ferito. È accaduto a Rofrano, in provincia di Salerno. L'uomo è rimasto vittima di un incidente sul lavoro ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla in condizioni critiche. È arrivato al pronto soccorso con un corpo di ferro conficcato nell'addome. I sanitari hanno eseguito gli accertamenti diagnostici e lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il paziente è ricoverato in prognosi riservata. Sono in corso indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'episodio si sarebbe verificato in un cantiere edile. Accertamenti anche sul rispetto delle norme di sicurezza.