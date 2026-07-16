BOLOGNA, 16 LUG - Un operaio di 38 anni, di origine pachistana, è caduto da circa otto metri mentre stava facendo lavori di manutenzione sul tetto di un'azienda di Masi Torello (Ferrara), che produce succhi. Il dipendente della ditta è stato soccorso e trasportato d'urgenza dal 118 all'ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni, in pericolo di vita. Per gli accertamenti sull'incidente sul lavoro, sono intervenuti e procedono i carabinieri.
Operaio cade dal tetto di un'azienda nel Ferrarese, è grave
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