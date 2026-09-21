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OpenAI, 'Usa guidino coalizione globale per gli standard dell'IA'

NEW YORK, 21 SET - OpenAI esorta l'amministrazione Trump a guidare una coalizione internazionale che stabilisca gli standard per i sistemi di intelligenza artificiale. Prima dellintervento di Sam Altman al consiglio di sicurezza dell'Onu, la startup ha presentato proposte per un coordinamento globale per valutare le capacità e i rischi dei modelli di intelligenza artificiale, in particolare quando sviluppano la capacità di addestrarsi da soli.

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