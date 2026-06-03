Open Arms, soccorse 58 persone nel Mediterraneo Centrale

ROMA, 03 GIU - Sono 58 le persone provenienti da Eritrea, Sudan, Somalia, Egitto e Bangladesh, che nel corso delle prime ore del mattino sono state soccorse nel Mediterraneo Centrale dalla nave Open Arms, durante la sua 126esima missione. Tra queste 24 sono minori non accompagnati. Erano partiti da Al-Khums, in Libia ed erano in acqua da oltre 24 ore con un'imbarcazione in fibra. Open Arms ha provveduto immediatamente a mettere in sicurezza i naufraghi fornendo i giubbotti di salvataggio: le condizioni della barca rendevano necessaria l'assistenza alle persone e il loro trasbordo sulla nave della Ong per garantirne la sicurezza. L'imbarcazione, infatti, per la sua dimensione era estremamente sovraffollata e priva di qualsiasi dispositivo di salvataggio o attrezzatura per la navigazione. Il soccorso è avvenuto in zona Sar maltese, Open Arms - rende noto la stessa organizzazione - ha provveduto a segnalare il caso alle autorità competenti. Non avendo ricevuto istruzioni dalle autorità maltesi, l'Ong è ora in contatto con quelle italiane ed è in attesa, al momento, dell'assegnazione di un porto sicuro in cui sbarcare le persone.