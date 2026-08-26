CITTÀ DEL MESSICO, 25 AGO - La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha confermato che l'ex capo di Stato cilena Michelle Bachelet le ha chiesto un incontro in occasione della sua visita nel Paese, ribadendo il fermo sostegno istituzionale e del Brasile alla corsa per la segreteria generale dell'Onu. "È una donna che rappresenta una visione di costruzione della pace, di difesa dei diritti umani e della carta delle Nazioni Unite", ha dichiarato Sheinbaum, evidenziando che l'esponente sudamericana promuove "l'uguaglianza tra le nazioni". La presa di posizione giunge mentre al Palazzo di Vetro prosegue il processo per la successione ad António Guterres, il cui incarico scadrà il 31 dicembre 2026. Nonostante l'appoggio di Città del Messico e Brasilia, la candidatura di Bachelet ha registrato un rallentamento nelle consultazioni informali del Consiglio di Sicurezza, dove le preferenze vedono attualmente in testa Carolyn Rodrigues-Birkett con otto voti favorevoli, seguita a quota sette dalla costaricana Rebeca Grynspan e dall'argentino Rafael Grossi.
Onu, Sheinbaum difende la candidatura di Michelle Bachelet
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