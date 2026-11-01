(ANSA-AFP) - ROMA, 01 NOV - Oltre 300.000 persone sono state costrette a fuggire dalle proprie case a causa dell'intensificarsi dei combattimenti nello Yemen occidentale, quasi tutte negli ultimi due mesi. Sono i nuovi dati resi noti oggi dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim). Le famiglie faticano a trovare un riparo e a permettersi i beni di prima necessità, mentre le restrizioni di accesso rendono più difficile per le agenzie umanitarie raggiungere chi ne ha bisogno. "Dopo anni di conflitto, le famiglie in Yemen sono costrette a fuggire ancora una volta, spesso con poco più dei vestiti che indossano", ha dichiarato Abdusattor Esoev, capo Missione dell'Oim in Yemen. "Hanno urgentemente bisogno di un riparo, cibo, acqua potabile e assistenza sanitaria. Senza maggiori finanziamenti, migliaia di famiglie potrebbero rimanere senza l'aiuto di cui disperatamente necessitano", ha aggiunto. I combattimenti hanno anche fatto impennare i prezzi dei beni di prima necessità. Nella città di Taiz, il costo dei beni essenziali è aumentato da tre a cinque volte, poiché i combattimenti hanno isolato le aree circostanti, rendendo persino i generi alimentari di base inaccessibili a molte famiglie. L'Oim invita quindi "tutte le parti in conflitto a proteggere i civili e gli operatori umanitari e a garantire un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli, in particolare nelle aree difficilmente raggiungibili di Taiz". Dall'inizio di ottobre, oltre 43.000 persone sono fuggite dal distretto di Al Madaribah Wa Al Aarah a Lahj, il numero più alto registrato nel Paese. dello Yemen. Mentre gli sfollati nel governatorato di Taiz continuano ad aumentare, molte famiglie si stanno spostando verso sud, ad Aden, che ora ospita oltre 56.000 sfollati. (ANSA-AFP).
Onu, oltre 300.000 sfollati a causa dei combattimenti nell'ovest dello Yemen
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