ROMA, 18 NOV - A livello globale, 4 persone su 10 (3,4 miliardi) non hanno ancora accesso a servizi igienici sicuri, 354 milioni di persone praticano ancora la defecazione all'aperto, aumentando il rischio di malattie o danni fisici, in particolare per donne e ragazze. Inoltre l'acqua non potabile, sistemi igienico-sanitari inadeguati e scarsa igiene sono responsabili della morte di mille bambini al di sotto dei cinque anni ogni giorno. E allo stato attuale di cambiamento, nel 2030 tre miliardi di persone vivranno ancora senza servizi igienici sicuri. Sono i numeri forniti dall'Onu in occasione della Giornata Mondiale del Gabinetto che ricorre il 19 novembre e per il 2026 si concentra sul legame tra servizi igienici e parità di genere. La campagna 'Gabinetti sicuri: per un futuro equo' dimostra che, per donne e ragazze, i sistemi igienico-sanitari sicuri aprono la strada a salute, sicurezza, dignità e opportunità. Permettono loro di frequentare la scuola, lavorare e partecipare pienamente alla società. Le conseguenze della mancanza di servizi igienici, infatti, non sono uguali per tutti perchè, secondo l'Onu, espone donne e ragazze a malattie, pericoli e abusi, compromettendo i loro diritti alla salute, all'istruzione e al lavoro. "L'utilizzo di servizi igienici sporchi o danneggiati, o la necessità di espletare i propri bisogni all'aria aperta, causa vergogna e stigmatizzazione, minando l'autostima e la sicurezza di donne e ragazze". "E' necessario investire in sistemi igienico-sanitari progettati per tenere conto delle differenze di genere e garantire che i servizi igienici contribuiscano all'uguaglianza per tutti gli esseri umani, in tutto il pianeta, senza discriminazioni" dice l'Onu. "Per donne e ragazze, avere servizi igienici sicuri può fare la differenza tra pericolo e sicurezza, tra stigma e dignità, tra malattia e salute" ha dichiarato il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres nel suo messaggio in occasione della Giornata. "In tutto il mondo, la mancanza di servizi igienici o di strutture sufficientemente sicure per centinaia di milioni di donne e ragazze significa affrontare ogni sorta di rischio, dalla mancanza di privacy ad aggressioni" aggiunge Guterres secondo cui ciò limita la partecipazione di donne e ragazze alla vita pubblica, sia nell'istruzione, sul posto di lavoro o nella vita civica.
Onu, nel mondo 3,4 miliardi di persone ancora senza servizi igienici
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