Ong Adalah, 'rilasciati tutti gli attivisti della Flotilla'

ROMA, 21 MAG - L'organizzazione per i diritti umani e team legale Adalah ha ricevuto conferma ufficiale dal servizio carcerario israeliano e dalle autorità statali in merito al rilascio di tutti gli attivisti della Global Sumud Flotilla e della Freedom Flotilla Coalition, precedentemente reclusi nel centro di detenzione di Ktziot. I volontari si trovano attualmente in viaggio verso i punti d'imbarco per l'espulsione dal Paese.