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Ondata di maltempo nelle Marche, 120 interventi dei vigili del fuoco

ANCONA, 26 LUG - A causa dell'ondata di maltempo, con temporali e grandinate, che ha interessato stamattina le Marche, e in particolare le province di Pesaro Urbino e Ancona, i Vigili del Fuoco delle Marche hanno effettuato circa 120 interventi oggi. Le squadre dei pompieri sono intervenute principalmente per la rimozione di alberi e per la messa in sicurezza di coperture di tetti danneggiate, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza.

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