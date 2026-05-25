Ondata di caldo in Gb, 33,5 gradi è nuovo record di temperatura a maggio

(V. 'Ondata di afa estiva anticipata in Gb...' delle 11.29) LONDRA, 25 MAG - Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi vicino a Londra, mentre continua l'ondata di caldo fuori stagione nel Paese. Lo ha comunicato il Met Office. Il precedente primato per una giornata di maggio era di 32,8 gradi, raggiunti per la prima volta nel 1922 e nuovamente nel 1944.