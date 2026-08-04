BERLINO, 04 AGO - Alla luce degli incendi boschivi nel sud dell'Europa e dell'attuale ondata di caldo, il movimento per la protezione del clima "Fridays for Future" ha indetto per giovedì pomeriggio una manifestazione davanti alla Cancelleria federale tedesca a Berlino. Lo slogan della manifestazione è "Dov'è il piano contro il caldo?", come comunica l'iniziativa. È prevista anche la partecipazione dell'attivista Luisa Neubauer. Il movimento chiede, tra le altre cose, un piano nazionale di protezione dal caldo per essere preparati alle future ondate di calore.
Ondata di caldo, Fridays for Future chiama alla protesta a Berlino
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