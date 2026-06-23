LONDRA, 23 GIU - Sono salite a oltre 300 le scuole britanniche chiuse parzialmente (e in qualche caso totalmente) alle lezioni su decisione autonoma dei responsabili d'istituto a causa dell'ondata di caldo eccezionale che sta flagellando diverse aree del Regno Unito, al pari di quanto accade in altri Paesi europei. Lo riporta la Bbc, facendo un conto aggiornato indicativo, mentre finora il governo non ha imposto un provvedimento di chiusura locale generalizzata. Le misure riguardano in massima parte scuole dell'Inghilterra del sud, dove il Met Office ha innalzato l'allerta a livello di allarme rosso da domani mattina fino a tutta la giornata di giovedì. Giorni in cui si attendono temperature record per il mese di giugno, vicine ai 40 gradi, se non addirittura picchi assoluti mai registrati sull'isola in qualunque stagione dell'anno in oltre un secolo di rilevazioni meteorologiche scientificamente validate. La massima più calda mai certificata in assoluto nel Paese è stata finora quella di 40,3 gradi toccata il 19 luglio 2022 a Coningsby, nel Lincolnshire (Inghilterra centrale).
Ondata di afa in Europa, centinaia di scuole chiuse parzialmente in Gb
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