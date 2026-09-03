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Omicidio-suicidio a Ostia, anziana trovata morta in casa

ROMA, 03 SET - Omicidio-suicidio a Ostia questa mattina: una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano di un palazzo in via Mare di Tasman, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.

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