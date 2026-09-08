Omicidio nel Sassarese, 15mila euro ai killer per uccidere volontario 118

SASSARI, 08 SET - Sono tre uomini e una donna gli arrestati questa mattina dai carabinieri per l'omicidio di Marco Pusceddu, il soccorritore del 118 ucciso con quattro colpi di pistola al petto la notte del 7 agosto 2025, nella sede dell'associazione Intervol, a Buddusò (Sassari). Secondo le indagini coordinate dalla Procura di Sassari, i mandanti dell'omicidio sarebbero un uomo e una donna di Iglesias che avrebbero commissionato l'assassinio pagando 15mila euro a due killer di etnia rom. Il blitz per gli arresti è scattato questa mattina all'alba, in esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Sassari, Gian Paolo Piana, su richiesta della pm Elisa Succu. I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Sassari, della Compagnia di Ozieri e della Compagnia di Iglesias, col supporto di personale dello squadrone eliportato Cacciatori Sardegna, del Nucleo cinofili di Abbasanta e del 11° Nucleo elicotteri carabinieri di Elmas, hanno arrestato i quattro indagati, che sono stati accompagnati nella caserma di Carbonia per le operazioni di rito prima del trasferimento in carcere. Sono accusati a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Decisive per le indagini sono state le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza installati a Buddusò, che hanno ripreso l'auto utilizzata dai killer per raggiungere la sede del 118, compiere l'omicidio e poi scappare. I militari hanno anche recuperato l'arma del delitto, una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa, caricatore inserito e munizioni, oltre agli abiti indossati dai presunti sicari la notte dell'omicidio. Le indagini hanno fatto luce anche su una precedente aggressione subita il 28 aprile 2025 da Pusceddu, in una piazzola di sosta vicino a Carbonia, quando fu colpito alla testa con una piccozza da muratore, anche questa recuperata dagli inquirenti.
Omicidio nel Sassarese, 15mila euro ai killer per uccidere volontario 118
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiSASSARI
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...