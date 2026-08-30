NAPOLI, 30 AGO - Un uomo di 69 anni, Raffaele Afeltra, è stato ucciso in serata a colpi d'arma da fuoco a Pimonte, un comune del Napoletano. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe stata raggiunta da alcuni sconosciuti che hanno esploso diversi colpi di pistola. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Castellammare e del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. Rilievi in corso. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.
Omicidio nel Napoletano, uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNAPOLI
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...