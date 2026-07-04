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Omicidio nel Foggiano, ucciso 35enne a colpi di fucile

VIESTE, 04 LUG - Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, nella tarda serata di ieri, dove è stato ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. A quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate, mentre era a bordo di uno scooter in località Defensola, alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato indagini per verificare se il delitto sia riconducibile alla criminalità organizzata garganica.

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