Omicidio a Taranto,in video il passaggio di un'ambulanza durante aggressione

TARANTO, 25 MAG - Un filmato del sistema di videosorveglianza di piazza Fontana, a Taranto, documenta il passaggio con una breve sosta di un'ambulanza alle 5.26 del 9 maggio scorso, negli istanti in cui era in corso o si era appena conclusa l'aggressione costata la vita a Bakari Sako, il 35enne originario del Mali ucciso da un gruppo di giovani. Il video è agli atti dell'inchiesta e sarà prodotto dai difensori davanti al Tribunale del Riesame, a cui gli indagati hanno chiesto la revoca delle misure cautelari o provvedimenti meno afflittivi. La richiesta di soccorso al 118 partì alle 5.34 dal cellulare di una donna e l'ambulanza arrivò sul posto alle 5.39. Tra i quesiti affidati al medico legale Roberto Vaglio vi è anche quello relativo alla possibilità che Sako potesse salvarsi con un intervento più tempestivo. Da stabilire, inoltre, se qualcuno avesse tentato di richiamare l'attenzione dei soccorritori già durante il passaggio del mezzo. Per l'omicidio sono indagati Fabio Sale, 20 anni, Cosimo Colucci, 22 anni, e quattro minorenni. Secondo l'accusa, il gruppo avrebbe accerchiato Sako mentre si recava al lavoro in bicicletta, colpendolo con pugni, calci e tre coltellate inferte da un 15enne (ne ha compiuti 16 il 19 maggio scorso) con un serramanico lungo 15 centimetri. Le immagini delle telecamere ricostruiscono le fasi del pestaggio fino al trascinamento del corpo all'esterno del bar Fontana, dove il 35enne si era rifugiato.