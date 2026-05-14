Omicidio a Taranto, fermato il sesto componente della baby gang

TARANTO, 14 MAG - È stato individuato e fermato dalla Squadra mobile di Taranto anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali ucciso con tre coltellate all'alba di sabato scorso in piazza Fontana, nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso, si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. Il provvedimento di fermo è stato eseguito dai poliziotti su disposizione della procuratrice Eugenia Pontassuglia e della sostituta Paola Ranieri.