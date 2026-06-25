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Oman, non previste tariffe marittime nella futura gestione di Hormuz

MANAMA, 25 GIU - Il principale diplomatico dell'Oman ha dichiarato che non saranno imposte tariffe di transito nello Stretto di Hormuz, dopo che in precedenza Muscat e Teheran, che si affacciano entrambi su questa importante via marittima, avevano affermato di essere in discussione sui "costi" dei servizi. Il ministro degli Esteri Badr Albusaidi ha infatti affermato che "i futuri accordi relativi allo Stretto non comporteranno l'imposizione di alcuna tariffa di transito", durante una riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi del Golfo nella capitale del Bahrein, Manama, alla presenza del Segretario di Stato statunitense Marco Rubio.

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