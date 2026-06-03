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Oltre a Rutte tutto il Consiglio Atlantico è in visita a Kiev

BRUXELLES, 03 GIU - In visita a Kiev oltre al segretario generale Mark Rutte c'è tutto il Consiglio Atlantico, ovvero i rappresentanti permanenti dei 32 alleati (o i vice) e il presidente del comitato militare della Nato Giuseppe Cavo Dragone. "Si tratta di un forte messaggio dell'Alleanza all'Ucraina", spiega un'alta fonte alleata, peraltro dopo l'aspra recrudescenza di attacci da parte russa.

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