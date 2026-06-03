BRUXELLES, 03 GIU - In visita a Kiev oltre al segretario generale Mark Rutte c'è tutto il Consiglio Atlantico, ovvero i rappresentanti permanenti dei 32 alleati (o i vice) e il presidente del comitato militare della Nato Giuseppe Cavo Dragone. "Si tratta di un forte messaggio dell'Alleanza all'Ucraina", spiega un'alta fonte alleata, peraltro dopo l'aspra recrudescenza di attacci da parte russa.
Oltre a Rutte tutto il Consiglio Atlantico è in visita a Kiev
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