NEW YORK, 16 NOV - Circa 81,5 milioni di americani viaggeranno per almeno 80 km da casa in occasione del Thanksgiving (Giorno del Ringraziamento), tra martedì 24 novembre e lunedì 30 novembre. Lo riferisce AAA, il club automobilistico in Usa, che stima anche uno 0,1% (pari a 121 mila viaggiatori) in meno rispetto al 2025, soprattutto a causa del caro prezzi nei trasporti. Il dato interrompe una striscia di tre anni consecutivi di record storici di viaggi per il Ringraziamento iniziata nel 2023. Diminuiscono, inoltre, leggermente i viaggi in auto e in aereo, mentre aumentano i passeggeri che scelgono crociere, autobus e treni, con un +4% rispetto all'anno scorso. Nello specifico dei numeri, circa 5,96 milioni di viaggiatori prenderanno voli nazionali, segnando un lieve calo dello 0,2% rispetto all'anno precedente. I costi dei biglietti aerei registrano un aumento del 17%, con una media di 800 dollari a/r per passeggero. Per la maggior parte dei viaggiatori durante il weekend festivo, guidare resta il modo più economico e semplice per spostarsi, circa il 90% di essi si metterà dietro il volante. AAA sottolinea anche che continua a crescere la categoria che comprende i viaggiatori che scelgono altri mezzi di trasporto. Si prevede che 2,6 milioni di americani utilizzeranno autobus, treni e navi da crocieristiche, con un aumento del 4,1% rispetto allo scorso anno.
Oltre 81 milioni di americani in viaggio per il Ringraziamento, calo rispetto al 2025
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