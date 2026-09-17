PARIGI, 17 SET - Oltre ottomila morti sono attribuibili alle ondate di caldo eccezionale che hanno colpito la Francia quest'estate: è quanto emerge da uno studio realizzato da Santé Publique France, tracciando il bilancio umano dell'estate più calda mai registrata nel Paese. Nel dettaglio, secondo l'organismo, il triste conteggio delle vittime del caldo comincia a fine maggio, con 300 decessi in appena quattro giorni. Tra il 17 giugno e il 2 luglio, il bilancio sale a 5.764 e 817 tra il 27 luglio e il 20 agosto, per un totale di 8.124 decessi. Questi dati fanno dell'estate 2026 la più letale da quella del 2003 (quando vennero conteggiati 14.802 morti legati alla cosiddetta 'canicule').
Oltre 8.000 morti legati all'ondata di caldo quest'estate in Francia
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