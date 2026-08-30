VERBANIA, 30 AGO - È stata superata la soglia dei 1.400 partecipanti per la sfilata di domenica 6 settembre, l'evento clou del Raduno Internazionale dello Spazzacamino: "uomini neri" provenienti da ogni angolo del pianeta (due le new entry: Macedonia del Nord e Montenegro) celebreranno a Santa Maria Maggiore (VB) e in Valle Vigezzo il loro mestiere, che proprio in questo lembo remoto d'Italia, ha le sue radici più autentiche. Da venerdì 4 a lunedì 7 settembre la valle ossolana - già conosciuta sulle carte geografiche del 1500 come "Valle degli spazzacamini" - sarà la cornice di una serie di appuntamenti che richiamano ad ogni edizione migliaia di turisti e visitatori, desiderosi di entrare in contatto con la vera storia dei numerosi spazzacamini, adulti ma anche bambini, che da qui partirono emigrando verso il Nord Europa.
Oltre 1.400 spazzacamini pronti al raduno internazionale nel Verbano
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiVERBANIA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...