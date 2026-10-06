ROMA, 06 OTT - L'Aula della Camera ha approvato i primi due articoli della legge elettorale, su cui il governo ha posto in entrambi i casi anche la fiducia, rispettivamente con 226 e 227 voti a favore, 147 e 149 contrari. Tre gli astenuti nelle due votazioni. Gli articoli approvati, tra le altre cose, contengono le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera.
Ok della Camera alla fiducia sui primi due articoli della legge elettorale
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