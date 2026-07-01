ROMA, 01 LUG - L'aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul Piano casa: hanno votato a favore 106 senatori, 62 i contrari e due gli astenuti. Il decreto, già approvato alla Camera, si appresta a diventare legge. Ha partecipato al voto anche il senatore e leader della Lega, Matteo Salvini che insieme alla premier Meloni ha fortemente voluto il provvedimento.
Ok definitivo del Senato al Piano casa, confermata la fiducia con 106 sì
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