ROMA, 14 OTT - L'Aula della Camera ha approvato le due risoluzioni di maggioranza in vista del Consiglio Europeo. Il ministro Tommaso Foti prima del voto aveva chiesto alla maggioranza di espungere le premesse dalla seconda risoluzione di maggioranza sull'Ucraina che è passata con 186 voti a favore nessun contrario, in quanto le opposizioni non hanno preso parte al voto.
Ok dalla Camera alle due risoluzioni di maggioranza
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