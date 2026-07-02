IL CAIRO, 02 LUG - La settimana scorsa, 348 migranti sono tornati a casa attraverso due voli di ritorno umanitario volontario dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni: 173 da Bengasi a Dhaka, capitale del Bangladesh e 175 da Tripoli ad Accra, capitale del Ghana. "Questi rimpatri assistiti hanno consentito viaggi sicuri e dignitosi verso casa - commenta l'agenzia dell'Onu in un post su X, ringraziando l'Unione europea per il supporto fornito.
Oim, 348 migranti tornati in Bangladesh e Ghana dalla Libia la scorsa settimana
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