PARIGI, 10 NOV - Il tasso di disoccupazione nell'area Ocse è rimasto stabile al 5% a settembre 2026, un livello superiore di 0,2 punti rispetto al minimo storico del 4,8% registrato nel giugno 2023: è quanto si legge in una nota diffusa dall'Ocse. In Italia, la disoccupazione di agosto è salita al 6,3% di settembre contro il 6,2% di agosto.
Ocse, disoccupazione settembre stabile al 5%, Italia 6,3%
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