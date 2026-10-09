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Nyt, 'Katie Zacharia sarà la nuova portavoce della Casa Bianca'

NEW YORK, 09 OTT - Katie Zacharia sarà la nuova portavoce della Casa Bianca. Lo riporta il New Yokr Times citando alcune fonti. La commentatrice conservatrice, che per un breve periodo ha lavorato al Dipartimento per la Sicurezza Interna, prenderà il posto di Karoline Leavitt.

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