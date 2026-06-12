ROMA, 12 GIU - Gli Usa pianificano un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni Nato in Europa: lo riferisce il New York Times, secondo cui sono previsti in particolare la riduzione da 150 a 100 degli F-16 e degli F-15E in territorio europeo e da 26 a 15 degli aerei da ricognizione, il ritiro di tutti e otto gli aerei da cisterna e il "ricollocamento di un sottomarino lanciamissili, di una portaerei e di "diverse navi da guerra". Tali intenzioni, aggiunge il Ny Times citando due alti funzionari europei, sono state comunicate agli alleati all'inizio di giugno in un documento.
Nyt, gli Usa vogliono ritirare un terzo dei caccia e diverse navi dall'Europa
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