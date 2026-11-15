WASHINGTON, 15 NOV - Entro 24 ore la portaerei Uss Theodore Roosevelt si unirà alle altre due in Medio Oriente, George Washington e la George H.W. Bush. Lo riferisce il New York Times, in base a quanto riferito da fonti militari. Secondo un funzionario, il piano militare americano per eventuali operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran era stato concepito prevedendo la presenza di tre portaerei nell'area.
Nyt, 'entro 24 ore la portaerei Roosevelt in Medio Oriente, è la terza nell'area'
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