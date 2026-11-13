WASHINGTON, 13 NOV - Nvidia chiude un'altra seduta difficile al Nasdaq con un tonfo del 2,01% (da un minimo intraday a -4%), in scia allo scandalo sulle relazioni extraconiugali che hanno portato giovedì alle dimissioni del ceo Jensen Huang. Il colosso dei microprocessori per l'Ia ha perso il 12,75% nel corso della settimana, mandando in fumo oltre 500 miliardi di dollari di valore di Borsa.
Nvidia chiude a -2,01%, perso quasi il 13% nella settimana con lo scandalo Huang
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