WASHINGTON, 17 NOV - Nvidia chiude il terzo trimestre con profitti e ricavi oltre le stime, nei primi conti dopo l'uscita del ceo Jensen Huang: gli utili per azione si attestano a 2,68 dollari contro le attese a 2,48 dollari, su un fatturato di 115,84 miliardi a fronte dei 109.10 miliardi previsti. Il margine lordo si attesta al 74,9% contro 74%. Il titoli segna nelle contrattazioni after-hours un rialzo del 2,3%.
Nvidia batte le attese su utili e ricavi nel terzo trimestre, +2,3% nell'after-hours
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiWASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...