NAPOLI, 24 GIU - Un nuovo sciame sismico si è verificato la scorsa notte nei Campi Flegrei. La prima scossa è stata quella di maggiore intensità, magnitudo 3.0, alle 3.02; a seguire, nel giro di 45 minuti, i sismografi hanno rilevato altre cinque scosse più lievi. Il terremoto più intenso è stato avvertito dalla popolazione nei comuni colpiti dal bradisismo. Non si segnalano danni a cose o persone.
Nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei, scossa di 3.0
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