PRAGA, 28 GIU - E' nuovo record di temperature nella Repubblica Ceca, in Germania e in Polonia, mentre in Francia torna la normalità, dopo 11 giorni di afa soffocante. Secondo quanto riferisce l'Istituto meteorologico ceco Chmi, a Doksany, a nord di Praga, si registrano 41,1 gradi. "È la prima volta che registriamo una temperatura di 41 gradi nella nostra rete ufficiale di stazioni meteorologiche. Le temperature sono ancora in aumento, quindi questo non è il massimo definitivo", ha detto l'Istituto. Ieri, il servizio meteorologico aveva segnalato il record di 40,9 gradi, sempre a Doksany, battendo un record che durava da 14 anni. Come gran parte dell'Europa, la Repubblica Ceca sta affrontando un'ondata di calore senza precedenti da due settimane. L'Istituto afferma che il caldo raggiungerà il picco oggi con forti temporali previsti in serata. Anche la Germania stabilisce un nuovo record assoluto di temperatura con 41,7 gradi, secondo i dati provvisori del servizio meteorologico tedesco (Dwd). La stazione meteorologica di Coschen, nel Brandeburgo, al confine con la Polonia, ha registrato 41,7 gradi nel pomeriggio, superando il precedente record di 41,5 gradi stabilito ieri. Record assoluto di caldo con 40,5 °C, anche in Polonia. L'istituto meteorologico Imgw ha registrato una temperatura record nella città occidentale di Słubice. Solo la Francia torna alla normalità delle temperature, domani nessun bollino rosso. A Parigi e nella regione, i temporali violenti di ieri sera hanno fatto bruscamente scendere la temperatura, che oggi è stata fra i 20 e i 30 gradi.
Nuovo record di temperature in Repubblica Ceca, Germania e Polonia
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